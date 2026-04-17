В «шелках»: сын Байдена скрывается от многомиллионных долгов в Калифорнии

Мурад Устаров

Сейчас он живет в поместье площадью более 32 тысяч гектаров в пригороде Лос-Анджелеса.

Где сейчас находится сын Джо Байдена Хантер

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Сын Джо Байдена скрылся от многомиллионных долгов в Калифорнии

Сын бывшего американского президента Джо Байдена Хантер решил спрятаться от кредиторов, которым задолжал свыше 20 миллионов долларов, в Калифорнии. Об этом сообщает издание The New York Post.

Известно, что сейчас он проводит свое время в поместье площадью более 32 тысяч гектаров, которое находится в пригороде Лос-Анджелеса. Кроме того, 5 апреля, на Пасху, его видели в компании бизнесмена Джо Киани. Тогда вся семья экс-лидера США была в доме предпринимателя.

Газета пишет, что Хантер задолжал до 17 миллионов долларов юридической компании из Вашингтона, один миллион — бывшему арт-дилеру, а также около пяти миллионов своему адвокату и «сахарному брату» Кевину Моррису.

Сторона должника также заявляла, что он из-за отсутствия денег отправился в Южно-Африканскую Республику, откуда родом его супруга Мелисса Коэн. Однако впоследствии выяснилось, что эта информация была лишь «уловкой», чтобы все поверили в финансовые проблемы сына Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал, что воспитывающая внебрачную дочь Хантера гражданка США Лунден Алексис Робертс подала на него в суд из-за уклонения от алиментов.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.04 89.63
0.22
