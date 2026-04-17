«Космическая медуза» распустилась в небе над Санкт-Петербургом

Мурад Устаров

Речь идет о следе от запущенной с Плесецка ракеты «Союз 2.1б».

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого атмосферного явления, известного как «космическая медуза». Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что причиной яркого феномена стал запуск несколькими часами ранее ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. В небе после пролета аппарата остался след, напоминающий щупальца.

«Медуза» была замечена очевидцами глубокой ночью. После этого шлейф от нее начал постепенно растворяться в небе.

Запуск ракеты осуществлялся Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в интересах Министерства обороны страны. В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что старт аппарата прошел в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что командир американской миссии по облету Луны «Артемида-2» Рид Уайзман заявил, что испытал духовное озарение после случившегося. Астронавт расплакался после того, как при приводнении экипажа увидел священнослужителя. Всех членов миссии поразило солнечное затмение, за которым они наблюдали с борта космического судна.

