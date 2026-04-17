«Не спешите смеяться»: Дуров раскритиковал взломанное за две минуты приложение ЕС

|
Диана Кулманакова
Бизнесмен описал три шага, которые реализуют европейские чиновники.

Запрет на использования соцсетей для детей в Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Европейский союз готовит систему контроля за пользователями соцсетей под видом защиты детей. По его словам, недавно презентованное приложение для проверки возраста было взломано намеренно, чтобы создать предлог для ужесточения мер. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Но не спешите смеяться над европейскими бюрократами. Их приложение для проверки возраста было взломано намеренно — оно доверяло устройству (а это мгновенный провал). Если только ЕС не управляют клоунами», — написал он.

Что произошло

Еврокомиссия разрабатывала систему обязательной верификации личности для всех пользователей социальных сетей в ЕС. В эту схему входить и план запретить доступ к ним лицам младше 18 лет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен торжественно представила приложение для проверки возраста, над которым бюрократы работали больше года.

Однако, как сообщило издание Cybernews, это приложение было взломано — всего за две минуты.

Версия Дурова: это не случайность

Павел Дуров предположил, что взлом был не ошибкой, а частью спланированной схемы.

Он описал три шага, которые, по его мнению, реализуют европейские чиновники:

  • Презентация «уважающего конфиденциальность», но заведомо уязвимого приложения.
  • Осуществление взлома (сейчас план находится на этом этапе).
  • Отмена конфиденциальности, чтобы «исправить» приложение под предлогом обеспечения безопасности.

«Результат — инструмент слежки, продаваемый как „уважающий конфиденциальность“», — подытожил Дуров.

Чего ожидать дальше

По словам основателя Telegram, европейским бюрократам была нужна причина, чтобы тихо начать превращать приложение для проверки возраста в полноценный механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями.

Дуров уточнил, что «удивительный взлом» просто предоставил им эту причину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

