Утаил три брака: многоженец переложил ответственность за проверку верности на супругу

Мужчина с тремя женами переложил вину за свою неверность на возлюбленных

В Канаде бывший морской пехотинец оказался в центре скандала после того, как вскрылось его одновременное пребывание в браке с тремя женщинами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Героем истории стал 46-летний Джейсон Вашингтон, проживающий в городе Буффало. Его путь многоженца начался еще в 2013 году, когда он оформил свой первый брак. Несмотря на то, что пара фактически перестала жить вместе, юридически развод так и не был зафиксирован.

В 2018 году мужчина встретил женщину по имени Сара и сделал ей предложение всего через неделю после знакомства, а спустя восемь месяцев они поженились. Однако этот союз также распался. Причиной стало агрессивное поведение Вашингтона по отношению к десятилетнему сыну супруги.

Очередной официальной избранницей стала канадка Эмма, которая и пролила свет на тайную жизнь мужа. Обман раскрылся благодаря социальным сетям: третья супруга наткнулась на фотографию Вашингтона в сообществе с характерным названием «Встречаемся ли мы с одним и тем же парнем?»

Из комментариев к посту женщина осознала, что муж ей постоянно изменял. Выяснилось также, что в 2021 году неутомимый американец успел заключить четвертый брак в Нью-Йорке, который был расторгнут лишь в конце 2025 года.

Сам Вашингтон, имеющий за плечами судимость за непреднамеренное убийство в ходе пьяной потасовки, не видит в своем поведении проблемы. Он убежден, что будущие спутницы жизни должны были самостоятельно проверять его семейный статус.

«Это была работа женщины. Работа моей будущей жены — выяснить все это», — заявил он прессе.

Сейчас две супруги через юристов добиваются аннулирования браков. Женщины требуют провести расследование и выяснить, как государственные органы могли допустить регистрацию новых союзов при наличии действующих.

На территории США и Канады полигамия является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено реальное тюремное заключение.

