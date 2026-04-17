Награда за храбрость: пес спас хозяев от гибели при сильном пожаре

Члены семьи отметили, что смогли выбраться из только благодаря питомцу.

В американском штате Калифорния домашний пес по кличке Филлмор спас своих хозяев от гибели во время сильного пожара, вспыхнувшего в доме рано утром. Об этом сообщило Mirror.

Черно-белый немецкий курцхаар начал настойчиво лаять около четырех утра, когда в гараже произошло возгорание. Благодаря бдительности животного владелец недвижимости, его супруга и 90-летняя теща успели проснуться и эвакуироваться до того, как пламя отрезало пути к выходу. Все члены семьи остались живы, отделавшись лишь незначительными травмами.

Хозяин собаки рассказал журналистам, что Филлмор обычно ведет себя тихо. Его нетипичное поведение сразу и привлекло внимание. По словам Тома, сначала домочадцы пытались успокоить пса, не понимая причины шума, но животное отказывалось молчать.

«Я думаю, мы понимаем, что спаслись только благодаря Филлмору. Он продолжал лаять, и я решил, что снаружи что-то происходит», — отметил мужчина.

В качестве благодарности за спасение верный пес получил от семьи праздничное угощение.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки. Несмотря на то, что спасатели оперативно прибыли на место и потушили возгорание, дому и автомобилям семьи был нанесен серьезный ущерб.

Представители пожарной службы опубликовали пост в соцсетях, предложив наградить пса за храбрость. После завершения работ пожарные провели время с четвероногим героем, отметив, что без его вмешательства последствия инцидента могли стать трагическими.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео