В США пострадали три моряка при пожаре на атомном авианосце

В Соединенных Штатах на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар, в результате которого пострадали три моряка. Об этом сообщил Военно-морской институт США со ссылкой на представителя ВМС.

Инцидент произошел еще 14 апреля. В статье сказано, что на борту авианосца, который базировался в штате Вирджиния произошел «небольшой пожар». Это случилось во время планового технического обслуживания. Подробности не раскрываются.

При этом, по словам представителя ВМС, серьезных последствий не было, так как пожар оперативно потушили. Тем не менее в результате случившегося пострадали три моряка. О тяжести их ранений информации тоже нет.

«Морякам была оказана медицинская помощь корабельной бригадой, после чего они вернулись к исполнению своих обязанностей», — уточняется в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что армия Ирана нанесла удар по находящемуся в водах Оманского залива американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. После этого судно было вынуждено быстро перебазироваться на расстояние около тысячи километров от иранской территории. Исламская республика предприняла такие меры в ответ на военную операцию США и Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.