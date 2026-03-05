ВМС Ирана атаковали авианосец США Abraham Lincoln в Оманском заливе
Судно было вынуждено быстро перебазироваться более чем на одну тысячу от занимаемой им территории.
Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy
Военно-морские силы (ВМС) Ирана атаковали находящийся в водах Оманского залива американский авианосец USS Abraham Lincoln. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на заявление центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия».
«Авианосец Abraham Lincoln, приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе с целью контроля над Ормузским проливом, был поражен беспилотниками ВМС КСИР», — говорится в публикации Telegram-канале.
Уточняется, что пораженное судно было вынуждено быстро перебазироваться на расстояние около тысячи километров от иранской территории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран готов к наземному вторжению американских войск и сможет им противостоять. Такую позицию выразил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Кроме того, дипломат заявил, что нападение в разгар переговоров отбило у Ирана всякое желание их вести с представителями США в будущем.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
