От казачки Дарьи до Анфисы: самые сильные и яркие роли Людмилы Чурсиной

Людмила Алексеевна Чурсина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР и одна из самых ярких звезд отечественного кинематографа второй половины XX века. За свою долгую карьеру она создала настоящую галерею женских образов — от простых русских женщин до исторических личностей и литературных героинь. В этой статье мы вспомним самые значимые и любимые зрителями роли актрисы.

Она скончалась на 85-м году жизни. Актриса подарила миру кинематографа более 100 ролей. Какие герои в ее исполнении запомнятся миру больше всего — в материале 5-tv.ru.

Начало пути Людимлы Чурсиной: как будущая актриса чуть не стала авиастроителем

© РИА Новости/В.Пищальников

Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе) в эвакуации. Ее отец, Алексей Федорович, был кадровым военным, мать, Геновефа Ивановна, — медицинским работником. Детство и юность Чурсиной прошли в городе Великие Луки, который она считает своей малой родиной. Там в 1959 году она окончила школу с золотой медалью. Училась она блестяще, и точные науки давались ей легко. В планах было поступление в Московский авиационный институт (МАИ), но судьба распорядилась иначе.

Приехав в Москву, она «за компанию» с подругой решила попробовать свои силы в театральных вузах. И поступила сразу в три: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. Свой выбор Людмила Чурсина остановила на «Щуке», который с отличием окончила в 1963 году на курсе Леонида Шихматова.

Еще будучи студенткой, она дебютировала в кино, получив свою первую роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» (1961). А в 1964 году произошло знаковое событие, определившее весь дальнейший творческий путь актрисы.

Роль, принесшая славу актрисе Людмиле Чурсиной

Кадр из фильма "Донская повесть", режиссер Владимир Фетин, 1964г.

По-настоящему громким дебютом и первой большой ролью в кино стала для Людмилы Чурсиной казачка Дарья в экранизации рассказов Михаила Шолохова «Донская повесть» (1964), которую поставил режиссер Владимир Фетин. Эта роль стала для молодой 22-летней актрисы настоящим испытанием и триумфом одновременно.

Режиссер утвердил ее на роль не сразу, дав десять дней испытательного срока. По его заданию актриса должна была «обабиться» — по-настоящему вжиться в образ донской казачки. Для этого Чурсину поселили в настоящей казачьей семье, где она училась вести быт, управляться с хозяйством и перенимать местный уклад.

Несмотря на небольшой актерский опыт, Чурсина провела свою роль мощно, цельно и заразительно. Критики и зрители были покорены. За роль Дарьи Людмила Чурсина получила свою первую серьезную награду — приз за лучшее исполнение женской роли на Всесоюзном кинофестивале. Сразу после выхода фильма актрису буквально завалили новыми предложениями.

Роли с актрисой Людмилой Чурсиной, ставшие классикой советского кино

Кадр из фильма "Угрюм-река", режиссер Ярополк Лапшин, 1968г.

Конец 1960-х годов стал для Людмилы Чурсиной периодом невероятной творческой активности и народной любви. Она много и плодотворно снималась, создавая образы, которые навсегда вошли в историю кинематографа.

«Виринея» (1968)

В одноименном фильме актриса сыграла главную роль — сильную, страстную и свободолюбивую крестьянку Виринею, которая бросает вызов патриархальным устоям. Эта роль, полная внутреннего огня и бунтарства, стала одной из визитных карточек актрисы.

«Журавушка» (1968)

Фильм рассказывает трогательную историю о девушке Марфе (Журавушке), которая во время Великой Отечественной войны теряет мужа. Чурсина создала пронзительный образ русской женщины, сумевшей сохранить душевную чистоту и нежность, несмотря на все тяготы. Эта роль принесла актрисе поистине мировое признание: за «Журавушку» она получила Гран-при (Серебряную раковину) на XVII Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. По легенде, премию ей вручала сама Одри Хепберн. Успех был настолько ошеломляющим, что актрисе предложили трехлетний контракт на 15 фильмов в Голливуде, но власти не дали разрешения на выезд, решив не терять такое дарование для страны.

«Угрюм-река» (1969)

В этой экранизации романа Вячеслава Шишкова Людмила Чурсина блестяще исполнила роль Анфисы, одной из ключевых героинь повествования. Ее героиня, полная жизненной силы и драматизма, добавила истории о сибирском купечестве особую эмоциональную глубину.

«Адъютант его превосходительства» (1969)

В этом культовом многосерийном фильме Чурсина предстала в роли Оксаны. Сам Николай Стародымов, известный журналист и писатель, позже назовет эту роль лучшей в карьере актрисы.

За эти и другие выдающиеся работы в 1970 году Людмиле Чурсиной была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых. А в 1981 году она получила звание народной артистки СССР, став одной из самых молодых обладательниц этого почетного звания.

Театральные работы актрисы Людмилы Чурсиной

Чумичев Александр/ТАСС

Кинороли принесли Чурсиной всенародную славу, но театр всегда занимал в ее жизни особое место. Сразу после окончания училища она служила в Театре имени Вахтангова, с 1974 года — в Ленинградском театре драмы им. Пушкина. Однако главной театральной сценой для нее стал Центральный театр Советской (ныне Российской) армии, куда она перешла в 1984 году.

Среди лучших театральных ролей актрисы критики и зрители неизменно выделяют:

Настасья Филипповна в спектакле «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. Это была ее первая роль в Театре Армии, где ее партнерами стали Аристарх Ливанов, Владимир Зельдин и Александр Петров;

Баронесса Штраль в драме «Маскарад» М. Ю. Лермонтова;

Эрнестина Тютчева в постановке «Прощальный свет».

В театре раскрылась глубинная, психологическая сторона ее таланта, позволившая создавать сложные, противоречивые и многогранные характеры.

Поздние годы и признание актрисы Людмилы Чурсиной

Ольга Зиновская/ТАСС

Людмила Чурсина продолжает активно работать и сегодня. На ее счету десятки ролей в сериалах и фильмах: «Горячев и другие», «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа», «Чисто московские убийства». В последние годы она занята в спектакле «Два билета в Милан».

Ее вклад в культуру отмечен огромным количеством наград и званий: орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы народов, премия Министерства обороны и многие другие. В 2002 году в Москве на Аллее кинематографической славы была заложена плитка с отпечатком руки Людмилы Чурсиной.

Всех своих героинь Людмилу Чурсину объединяет одно — это сильные, страстные и невероятно цельные натуры, которые с годами не только не потускнели в памяти зрителей, но и продолжают восхищать своей искренней, глубокой и могучей игрой великой актрисы.