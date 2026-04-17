В Чите здание школы оцепили из-за подозрительного предмета

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

После обнаружения находки из учебного учреждения всех эвакуировали.

Почему в школе Читы эвакуировали учеников

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Чите здание одной из школ оцепили из-за подозрительного предмета. Позже выяснилось, что найденный объект оказался муляжом взрывного устройства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, предмет представлял собой самодельную конструкцию из пары трубок, фольги и проводов, которая внешне напоминала взрывное устройство.

После обнаружения находки из школы эвакуировали всех учеников. К месту происшествия прибыли экстренные службы. На месте происшествия дежурили медики, пожарные расчеты и сотрудники Росгвардии.

Подобный случай уже фиксироваллся ранее. Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2025 года в одной из школ подмосковного города Одинцово также обнаружили муляж взрывного устройства. Это произошло после инцидента, когда подросток набросился на детей с ножом. Один из пострадавших погиб, еще три человека получили ранения. Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело и провели проверку всех обстоятельств произошедшего.

