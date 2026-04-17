«Срезонировала во мне»: Loc-Dog выпустил кавер-версию песни группы «Любэ»

Рэпер Loc-Dog выпустил кавер-версию песни группы «Любэ»

Рэпер Loc-Dog выпустил трибьют-песню «Все зависит от Бога и немного от нас» к 35-летию группы «Любэ». Об этом сообщила пресс-служба рэпера.

Оригинал композиции вышел еще в 2015 году. Тогда же с ней впервые познакомился и Loc-Dog.

«В то время она часто играла по радио, и я услышал ее в машине, когда куда-то ехал. И она сразу срезонировала во мне, так как отличалась от других радиохитов смыслом, глубоким посылом. И я даже не мог представить, что спустя время мне представится возможность сделать свою версию этого трека», — отметил исполнитель.

Артист также отметил, что не просто перепел композицию, но постарался привнести в песню немного своего видения. При этом музыкант подчеркнул, что работать с материалом группы «Любэ» для него честь. Loc-Dog этот коллектив считает легендарным, так как вырос на их творчестве.

«Все зависит от Бога и немного от нас» — это композиция о поиске смысла жизни и духовного пути. Песня лирическая, философская, при этом в ней каждый человек найдет свой смысл. Поэтому дата релиза была выбрана не случайно. Трибьют трека выходил после Великого поста, когда главное, на чем сосредотачиваются люди — внутренний мир и духовный рост, подчеркнули в пресс-релизе.

Трибьют — это музыкальное посвящение артисту в виде кавер-версий его композиций.

