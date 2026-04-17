Михаил Мурашко оценил потребление алкоголя в России в 2025 году

Данный показатель сильно отличается по сравнению с 2020-м.

Сколько в России потребляют алкоголя

Мурашко: потребление алкоголя в России составляет 8,06 литра на душу населения

Потребление алкоголя в России в 2025 году составило 8,06 литра этанола на душу населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии министерства.

«Потребление алкоголя на душу населения 8,06 литров этанола», — сказано в презентации Мурашко, представленной в ходе мероприятия.

Данный показатель на 11% ниже по сравнению с 2020-м годом: тогда потребление спиртного составляло 9,06 литра на душу населения.

К 2030 году в России ожидается снижение этого показателя до 7,8 литра. Соответствующие целевые показатели прописаны в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения. Снижения потребления алкоголя на душу населения приведет, в свою очередь, к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан страны.

