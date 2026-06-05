Финансовый щит России: экономические итоги второго дня ПМЭФ-2026

На главной площадке международного форума в Петербурге сегодня говорили о будущем экономики. Удастся ли нашей стране сохранить финансовую независимость? И как будет развиваться бизнес в непростых условиях? По мнению министров и глав госкорпораций, повод для оптимизма есть, и даже санкции на это не способны повлиять. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Одна из главных премьер ПМЭФ — обновленный Aurus Senat Long. Таким широкая публика еще не видела. У Aurus — аура первых лиц государств.

«Следующая версия — это уже лимузин, как у президента страны Владимира Владимировича Путина. Его длина еще на полметра больше, и автомобиль становится 6,6 метра. Это 6,1 метра», — сказал представитель компании.

Министр финансов на ключевой сессии форума, посвященной экономическому росту, называет нынешнюю фазу — фазой финансового суверенитета.

«Очень просто его разрушить, а создавать и сделать такой финансовый щит — большая работа. Поэтому финансовый суверенитет действительно у нас есть, обеспечен, и дальше его надо поддерживать всеми необходимыми методами», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

И это ровно в тот момент, когда мир переживает глобальную перестройку. И это очень не нравится прежним гегемонам.

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», — сказал Максим Орешкин.

Министры прямо говорят — нужно более плотно работать с бизнесом. Например, в формате соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Как раз на форуме — подписание новых документов. Новопетровское месторождение в Башкирии, энергоцентр в ХМАО, тепличные комплексы в Бурятии и Омской области.

«Этот механизм позволяет инвестировать в инфраструктуру, в том числе инфраструктуру, скажем так, общего пользования: и социальные объекты, и дороги, инженерию. И потом эти затраты вычитать из тех налогов, которые будут через какое-то время от проекта», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Петербургский форум — именно та площадка, где проекты воплощают в реальность. Здесь Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с особой экономической зоной «Алабуга». Общие инвестиционные программы, поддержка инноваций — все это в фокусе.

Сотрудничество — принципиальное. Речь идет об особой экономической зоне, где зарождаются наши собственные ноу-хау в самых разных сферах. «Алабуга» работает на технологический суверенитет России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.