Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере

Эфирная новость 19 0

Гостям провели эксклюзивную экскурсию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере

В центре Петербурга сегодня соединилось прошлое, настоящее и будущее. Двор Кунсткамеры превратился в живое иммерсивное пространство, где гости могли увидеть, как развивались проекты, посвященные истории исследований, путешествий и развития научной мысли.

Так старейший в стране журнал «Вокруг света» отметил 165-летие. Площадкой для торжества не случайно стал первый в России музей, с которым издание заключило соглашение о сотрудничестве.

«Нам нужны реальные научные знания. И вот в музее Кунсткамера собраны уникальные знания о человеке. Это один момент, очень важный. Второй момент, очень важный, заключается в том, что в нашей российской истории есть какие-то действительно большие исторические достижения. Вот сегодняшнее 165-летие — это историческое достижение, журнал исторический. И место вот это, Кунсткамера, тоже историческое», — сказал президент медиахолдинга Shkulev Holding Виктор Шкулев.

Гостям провели эксклюзивную экскурсию и в особом формате познакомили с коллекциями Кунсткамеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
«Хорошие планы»: Трамп раскрыл цель США на Кубе
2:58
Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере
2:46
Любимова: культура в России — это экономика, образование и мягкая сила
2:32
Прощупывают ситуацию: западные компании хотят вернуться в Россию
2:16
Финансовый щит России: экономические итоги второго дня ПМЭФ-2026
1:59
Лавров: Европа мешает усилиям США по украинскому урегулированию

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео