Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере
Гостям провели эксклюзивную экскурсию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере
В центре Петербурга сегодня соединилось прошлое, настоящее и будущее. Двор Кунсткамеры превратился в живое иммерсивное пространство, где гости могли увидеть, как развивались проекты, посвященные истории исследований, путешествий и развития научной мысли.
Так старейший в стране журнал «Вокруг света» отметил 165-летие. Площадкой для торжества не случайно стал первый в России музей, с которым издание заключило соглашение о сотрудничестве.
«Нам нужны реальные научные знания. И вот в музее Кунсткамера собраны уникальные знания о человеке. Это один момент, очень важный. Второй момент, очень важный, заключается в том, что в нашей российской истории есть какие-то действительно большие исторические достижения. Вот сегодняшнее 165-летие — это историческое достижение, журнал исторический. И место вот это, Кунсткамера, тоже историческое», — сказал президент медиахолдинга Shkulev Holding Виктор Шкулев.
Гостям провели эксклюзивную экскурсию и в особом формате познакомили с коллекциями Кунсткамеры.
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