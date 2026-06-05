Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере

В центре Петербурга сегодня соединилось прошлое, настоящее и будущее. Двор Кунсткамеры превратился в живое иммерсивное пространство, где гости могли увидеть, как развивались проекты, посвященные истории исследований, путешествий и развития научной мысли.

Так старейший в стране журнал «Вокруг света» отметил 165-летие. Площадкой для торжества не случайно стал первый в России музей, с которым издание заключило соглашение о сотрудничестве.

«Нам нужны реальные научные знания. И вот в музее Кунсткамера собраны уникальные знания о человеке. Это один момент, очень важный. Второй момент, очень важный, заключается в том, что в нашей российской истории есть какие-то действительно большие исторические достижения. Вот сегодняшнее 165-летие — это историческое достижение, журнал исторический. И место вот это, Кунсткамера, тоже историческое», — сказал президент медиахолдинга Shkulev Holding Виктор Шкулев.

Гостям провели эксклюзивную экскурсию и в особом формате познакомили с коллекциями Кунсткамеры.

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