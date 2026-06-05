Главная преграда на пути решения украинского вопроса — нежелание США договариваться с киевским режимом по поддержанным Москвой подходам и добиться от Евросоюза невмешательства в этот процесс. Об этом в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон оказался единственной стороной, которая признала, что корень украинского кризиса связан с безопасностью России из-за расширения НАТО на восток. Он также отметил, что Штаты согласились с необходимостью признать реалии, которые сложились по итогам референдумов на юго-востоке Украины.

«Но пока не видно нацеленности США на то, чтобы эти подходы, тем более поддержанные нами, закрепить уже с участием Украины и убедить Европу не мешать. Вот это сейчас наиболее серьезная проблема. Европа хочет, чтобы хвост вилял собакой», — сказал Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что европейские страны не будут поддерживать урегулирование, поскольку они не хотят терять свой контроль над киевским режимом.

Ранее глава ведомства заявил, что санкции США в отношении России негативно отразились на репутации доллара.

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