Прощупывают ситуацию: западные компании хотят вернуться в Россию

При этом следует обращать внимание на то, как они уходили из страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. Об этом в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
«Я недавно в Дубае встречался с президентом Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи и предпринимателями из США. Не только с теми, кто работает здесь, — а таких компаний у нас больше тысячи, — но и с теми, кто пока прощупывает ситуацию: как это будет, как можно вернуться или войти на рынок», — заявил он.
По его словам, иностранные фирмы смогут вернуться в Россию на более мягких условиях, но только если при уходе с рынка они передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. При этом Катырин сказал, что спешить с массовым возвращением компаний сейчас не стоит.
Ранее о желании американских компаний вернуться в Россию на ПМЭФ сообщил глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. Кроме того, он добавил, что сейчас в стране работает около 300 корпораций США.
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