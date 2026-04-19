Мужской дресс-код на свадьбе: как жениху одеться, чтобы не разочаровать невесту

Daily Mail: неправильный наряд жениха может испортить свадьбу

Свадебный наряд жениха — задача не менее ответственная, чем платье невесты. Неправильный выбор может испортить торжественную церемонию. Эксперт по мужской моде Джош Айлз из The Wedding Travel Company рассказал Daily Mail, какие ошибки совершают мужчины чаще всего и как выглядеть безупречно.

Главные правила для любого торжества

Существует негласный золотой стандарт. Всегда хорошо смотрятся классический черный смокинг, белая рубашка, шелковая бабочка и начищенные туфли.

Эксперт порекомендовал остановить свой выбор на классических брюках или чиносах, накрахмаленных рубашках, лоферах и пиджаках. Однако предпочтения зависят от обстановки.

Распространенной ошибкой является, когда мужчина надевает офисный костюм. Лучше выбрать темно-синий, угольный или каменный костюм в паре с белой или бледно-голубой рубашкой. В жарком климате предпочтительны лен или легкая шерсть.

Следующий по частоте промах— перебор в любую сторону: строгий костюм на пляжной церемонии или расслабленный образ, когда все вокруг в пиджаках. Оптимальным вариантом будет более легкий костюм или пиджак с классическими брюками, особенно для свадеб за границей.

Что точно под запретом

Главное табу: оригинальные бабочки, кричащие жилеты и роскошные кроссовки. Велюр хорош только для зимней свадьбы, летом в нем будет жарко.

Джинсы, повседневные кроссовки, поло и мятая рубашка также под строгим запретом.

Детали, которые имеют значение

Аксессуары завершают образ. Шелковый галстук, карманный платок, запонки и хороший ремень добавляют образу роскоши.

Эксперт посоветовал избегать прямого совпадения галстука с платьями подружек невесты, если только невеста не просила об этом специально.

Головные уборы (например, кепки) уместны только на специфических деревенских или винтажных свадьбах. Иначе они выглядят как маскарадный костюм.

Специалист также порекомендовал не пренебрегать носками. Желание показать щиколотку на формальной церемонии выглядит незавершенным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.