У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Эпицентр сейсмической активности находился в море, но толчки достигли и Петропавловска-Камчатского.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил региональный филиал исследовательского центра «Единой геофизической службы Российской академии наук» (КоФ ФИЦ ЕГС РАН) на своем канале в мессенджере MAX.
Толчки были зафиксированы в Авачинском заливе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 66,2 километра под морским дном. Эпицентр сейсмической активности расположен в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. В городе ощущались толчки, которые, по предварительным оценкам, имели магнитуду 3,0.
Данных о пострадавших и опасности цунами не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что у берегов Японии, к востоку от северо-восточного региона Тохоку, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по оценке экспертов, составила 7,5.
Такая сейсмическая активность стала причиной цунами. Первые волны которого достигли Страну восходящего солнца 20 апреля у побережья префектуры Иватэ.
Местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.
