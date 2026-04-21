Беспилотники ВСУ повредили железную дорогу в Ростовской области

Александра Якимчук
Силы ПВО перехватили более 40 дронов над регионом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Атака беспилотников на регионы России

В результате удара украинских беспилотников по Ростовской области была повреждена контактная сеть железной дороги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, сбой произошел около поселка Персиановский в Октябрьском районе.

«Как следствие, было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе железнодорожной станции Каменоломни», — пояснил глава области.

Питание контактной сети восстановлено, и движение транспорта запущено.

Слюсарь уточнил, что силы ПВО перехватили более 40 беспилотников. Атаке дронов ВСУ подверглись 11 районов области и город Таганрог. Жертв удалось избежать. Однако из-за падения обломка сбитого аппарата было повреждено остекление в двух домах и частично разрушилась кровля.

Губернатор пообещал, что будет оказана помощь в устранении последствий произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ был ранен заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев. Его доставили в больницу.

Отмечается, что боевики ВСУ атаковали жилой сектор населенного пункта Великая Лепетиха.

