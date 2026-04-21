Космический корабль «Прогресс МС-32» завершил свою миссию и был сведен с орбиты

Грузовой космический корабль «Прогресс М-32» завершил свою миссию. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Грузовой корабль „Прогресс МС-32“ проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе, корабль вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы упали в Тихий океан — в районе, где не ходят суда.

Прежде «Роскосмос» сообщал, что «Прогресс М-32» покинул МКС. Это произошло ночью в 1:08 по Москве. Специалисты включили двигатель на торможение и дали ему возможность плавно войти в слои атмосферы планеты. Место грузового корабля на станции займет «Прогресс М-34». Его должны вывести на орбиту 26 апреля. Старт планируют провести с Байконура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская орбитальная станция (РОС) начнет разворачиваться в 2030 году. В полной конфигурации она заработает в 2034-м.

