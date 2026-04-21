График начисления изменился: почему в мае не придут соцвыплаты

Диана Кулманакова
Гражданам объяснили, в какой день средства окажутся на счетах и почему не стоит паниковать.

Когда будут начислены социальные выплаты в России в мае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Социальные выплаты для россиян не будут начислены в мае

В мае 2026 года российские граждане могут не дождаться привычных социальных выплат в установленные календарем сроки из-за переноса графиков начислений. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Причиной отсутствия транзакций в традиционные даты (3, 5 или 8 число месяца) станет их совпадение с длительными выходными, приуроченными к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Законодательство не позволяет задерживать выплаты, поэтому Социальный фонд использует стандартную процедуру досрочного финансирования. Таким образом, средства за апрель будут начислены в конце текущего месяца, ориентировочно 30 апреля.

«Никакого „исчезновения“ выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей», — уточнила Татьяна Подольская.

Специалист отметила, что основной проблемой в такой ситуации становится психологический фактор и необходимость грамотного планирования личного бюджета.

Получатели, увидев деньги на две недели раньше срока, могут ошибочно воспринять это как дополнительный доход, хотя общая годовая сумма выплат не меняется.

Для Социального фонда, Минтруда и региональных управлений такие сдвиги являются рутинными и опираются на опыт прошлых лет.

Подольская уточнила, что информационное сопровождение процесса крайне важно, чтобы не допустить паники и массовых обращений населения в государственные ведомства.

