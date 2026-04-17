Чудо возможно: священник о том, как верующие могут увидеть Бога

Реаниматолог Сеньчуков: верующие могут увидеть Бога

Верующие могут увидеть Бога. Об этом РИА Новости рассказал врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Чудо, как уточнил собеседник издания, может произойти в двух случаях. Первый — человек верит в Бога, второй — Господь сам желает явиться. Всевышний может явить себя по-разному. Перед Моисеем, как напомнил священник, Бог предстал в виде куста, объятого пламенем, который не сгорал.

Также отец Феодорит сказал: когда у Господа есть замысел, то он может прийти к любому человеку. Бывает, что Его видят буквально. Однако такое происходит крайне редко. Все эти случаи известны и описаны. Они происходили, в том числе со святыми.

«Господь может явить себя в жизни человека как угодно, не обязательно буквально появиться. Это может быть милость Божья», — сказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Отец Феодорит добавил: есть тысячи историй, когда верующие искренне молились и с ними или с их близкими действительно происходили чудеса. Он, как врач-реаниматолог, не раз видел, как с того света «выкарабкивались» те, кто, по прогнозам врачей, не должен был. Священник уверен: это потому что за них просили.

