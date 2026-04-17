Сладкий отдых в одной порции: киви признан лучшим природным снотворным

Дарья Орлова
Фрукт помогает организму лучше восстановиться.

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

Киви борется с бессонницей благодаря мелатонину в составе

Киви является эффективным природным средством для борьбы с нарушениями сна и способствует качественному физическому восстановлению организма. Этот вывод следует из исследования группы ирландских ученых, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Специалисты подтвердили, что введение этого экзотического плода в вечерний рацион благотворно влияет на биологические ритмы человека, помогая не только быстрее засыпать, но и ощущать себя более бодрым после пробуждения.

Высокая эффективность продукта объясняется его уникальным химическим составом. Плоды содержат мелатонин — вещество, которое напрямую управляет нашими внутренними часами. Киви также насыщен серотонином, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

«Серотонин преобразуется в мелатонин, гормон, отвечающий за цикл сна и бодрствования», — отметили авторы исследования.

Присутствие антиоксидантов позволяет снизить уровень окислительного стресса, что делает ночной отдых более спокойным и продуктивным для нервной системы.

Для достижения максимального терапевтического эффекта диетологи советуют съедать порцию фрукта примерно за час до того, как отправиться в постель.

Продукт можно употреблять отдельно или добавлять в легкие смузи. Помимо киви, существуют и другие продукты, обладающие схожим седативным действием.

Например, вишневый сок признан одним из редких естественных источников готового мелатонина. Традиционное теплое молоко также остается актуальным средством благодаря аминокислоте триптофану, необходимой для синтеза гормонов сна.

В список полезных для отдыха продуктов включен и миндаль. Этот орех богат магнием — минералом, который снимает мышечное напряжение и минимизирует последствия дневного стресса.

