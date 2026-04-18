От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Некоторые находки в вагонах выглядят так, будто их оставили не случайно.

Самые необычные забытые в поездах вещи список примеры

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Самыми необычными находками в поездах дальнего следования стали кимоно и ласты

В поездах дальнего следования регулярно находят забытые пассажирами вещи — и иногда этот список оказывается куда интереснее, чем можно представить.

Если говорить о самых частых «потеряшках», то картина довольно предсказуемая: пассажиры нередко оставляют документы, телефоны, наушники, зарядные устройства, косметички и игрушки. При этом список заметно меняется в зависимости от сезона. Летом к нему добавляются солнцезащитные очки, головные уборы, пляжные зонты и даже палатки.

Однако среди находок встречаются и по-настоящему необычные вещи. В вагонах обнаруживали ласты, лыжероллеры и даже глиняный кувшин — предметы, которые сложно представить забытыми в спешке.

Чтобы вернуть забытую вещь, важно действовать оперативно: в течение 30 дней с момента поездки нужно подать заявку через сайт РЖД. В форме необходимо указать личные данные, номер билета и контакты, а также подробно описать пропажу и место, где она могла остаться.

Тем временем в компании тестируют новую систему, которая должна ускорить поиск. Теперь информация о пропаже будет сразу передаваться начальнику поезда и проводнику. Это позволит начать поиски прямо во время движения состава, не дожидаясь его прибытия на конечную станцию, как это происходило раньше.

Сервис уже активно используется: с начала года удалось найти и вернуть более 13,7 тысячи предметов. И список необычных находок продолжает пополняться — среди них уже значатся скрипка, гитара, спортивное кимоно, чайный сервиз, виниловые пластинки и даже противогаз.

