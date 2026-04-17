Обществознание в 6-7-х классах исключили из перечня предметов ВПР в 2026 году

Из перечня предметов всероссийских проверочных работ (ВПР) в этом году исключили обществознание в шестых и седьмых классах. При этом в десятом классе добавили биологию. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Обязательными предметами для всех параллелей, в которых проводятся ВПР, являются русский язык и математика. Из числа предметов, по которым проводятся ВПР, в 2026 году исключено обществознание в шестых-седьмых классах, а перечень предметов для ВПР в десятом классе дополнила биология», — говорится в сообщении.

Помимо обязательных предметов, на основе случайного выбора десятиклассники будут писать ВПР по двум предметам. Перечень таких предметов: физика, химия, биология, история, обществознание, география, литература и иностранный язык. Их распределением занимается федеральный организатор.

Учащиеся четвертых классов также будут выполнять ВПР на основе случайного выбора, помимо обязательных: окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык. По такому же принципу будут писать работы школьники с пятых по восьмые классы. При этом в пятых и шестых классах одним из случайно выбранных должен быть предмет из социально-гуманитарного цикла и один из научного цикла.

Что касается продолжительности ВПР, то ученики будут писать их один или два урока, но не более 45 минут каждый. По результатам работы школа примет решение о выставлении отметок школьникам в журнал. Они пройдут с 20 апреля по 20 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.