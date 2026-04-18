«Нечто, захватывающее умы»: Трамп анонсировал публикацию материалов по НЛО

Мурад Устаров
Ранее он поручил обнародовать файлы по инопланетянам из-за повышенного интереса.

Американское руководство в ближайшее время представит общественности документы, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Аризоне.

«Мы нашли много интересных документов. Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь. Дайте мне знать», — заявил глава государства.

Трамп отметил, что после публикации материалов у граждан страны появится множество вопросов по этой теме. По словам американского лидера, «это нечто, захватывающее умы». Сейчас же ведется оценка документов.

В феврале этого года президент США поручил федеральным агентствам и Пентагону рассекретить правительственные файлы, которые связаны с НЛО и инопланетянами. Он добавил, что это делается из-за повышенного интереса общественности к данной проблеме.

Ранее в НАСА сообщили, что марсоход, исследующий планету в рамках миссии космического агентства, запечатлел объект, который похож на НЛО.

