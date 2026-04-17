Спас жизнь в 16 лет: судьба погибшего при перестрелке полицейского из Оренбуржья

Убитый в ходе перестрелки в Оренбуржье полицейский спас жизнь человеку в 16 лет

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, погибший при задержании разыскиваемого вооруженного преступника в Оренбургской области, еще в подростковом возрасте спас человека. Об этом рассказал его друг Никита в беседе с KP.RU.

По его словам, около 12 лет назад Гнусин вытащил его из воды в критический момент, чем сохранил ему жизнь.

Фото: Telegram/Полиция Оренбуржья/rfvmeste

Как отметили знакомые мужчины, Никита Гнусин всегда стремился к службе в государственных структурах. После возвращения из зоны специальной военной операции в составе подразделения «БАРС» он устроился в правоохранительные органы. Трагедия произошла на второй день его службы.

Известно, что в день гибели Гнусину исполнилось 28 лет. За его плечами более четырех лет службы. У офицера остался четырехлетний сын.

Инцидент произошел в поселке Аккермановка, куда сотрудники полиции прибыли для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Во время попытки задержания подозреваемый открыл огонь. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения.

Личность нападавшего установили — это Сергей Басалаев 1974 года рождения. По данным правоохранителей, он вооружен и скрывается в труднодоступной местности.

В регионе ввели ограничения на посещение ряда населенных пунктов и природных территорий, в том числе заказника «Губерлинские горы». Полиция продолжает розыск, оцепили возможные маршруты передвижения подозреваемого.

