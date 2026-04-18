Папа римский заявил, что его слова о тиранах не относились к Трампу

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Президент США ранее раскритиковал высказывания понтифика об угрозах Ирану.

Папа римский Лев XIV отказался спорить с Трампом

Папа римский Лев XIV призвал не воспринимать его антивоенные высказывания как заочную реакцию на критику президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на борту самолета по пути в Анголу в рамках третьего этапа десятидневного турне по странам Африки.

По словам понтифика, его слова были неверно истолкованы как попытка вступить в спор с американским лидером. Он подчеркнул, что подобная интерпретация не соответствует действительности и не отражает его намерений.

«Как оказалось, это было воспринято так, будто я пытался спорить с президентом, что совершенно не в моих интересах», — отметил он в беседе с журналистами, его слова процитировало издание Reuters.

Речь идет о выступлении Льва XIV в Камеруне 16 апреля, где он заявил, что современный мир «разоряется из-за горстки тиранов». Понтифик уточнил, что эти слова не относились к Дональду Трампу. Он также пояснил, что текст выступления был подготовлен за две недели до поездки и не имел отношения к текущей полемике.

Ранее, 7 апреля, глава Римско-католической церкви раскритиковал угрозы президента США в адрес Ирана, назвав их неприемлемыми. Тогда же он обратился к международному сообществу с призывом учитывать возможные последствия возможного военного конфликта для гражданского населения.

В ответ 12 апреля Дональд Трамп подверг критике высказывания понтифика, связав их с позицией церкви. На следующий день вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал папу римского воздержаться от участия в политических дискуссиях и сосредоточиться на вопросах морали, в том числе на внутренней жизни католической церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, по словам Дональда Трампа, не окажут Италии поддержки в случае необходимости, а поводом для разногласий стал Папа Римский.

