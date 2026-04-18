Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на роддом в Новокуйбышевске доказывает: киевский режим превратился в международную террористическую организацию. Об этом она сказала 18 апреля в беседе с ТАСС.

«Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию», — подчеркнула дипломат.

В тот же день стало известно, что беспилотник упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал кадры последствий атаки. Позже глава регионального минздрава Андрей Орлов сообщил, что эвакуированные из роддома женщины и дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС прокомментировала попытки Киева исказить историческую память, прибегнув к известной русской пословице. Дипломат отметила, что в ответ на заявления украинских властей можно сказать: «в семье не без урода». Так она отреагировала на действия некоторых украинцев, чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, но сегодня пытаются переписать общую историю.

Захарова с горечью признала, что подобные тенденции наблюдались и в России в конце 80-х — начале 90-х годов, когда молодежь могла рассуждать о гипотетической победе Третьего рейха, не осознавая зверских планов нацистов в отношении славян. В связи с этим дипломат призвала прежде всего в самой России бережно сохранять историческую память, чтобы не допускать подобных разговоров в будущем.

