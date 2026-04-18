Умерла основательница бутика Browns Джоан Берштейн

Светлана Стофорандова
Ей было 100 лет.

На 101-м году жизни скончалась основательница лондонского бутика Browns Джоан Берштейн. О смерти сообщили ее дети, передает Vogue Business.

Джоан открыла бутик Browns вместе с мужем Сидни Берштейн в 1970 году. За вклад в индустрию моды в 2006 году она даже была удостоена ордена Британской империи.

Главная особенность Берштейн — чутье на таланты, поэтому она первой привезла в Лондон такие бренды, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan и Missoni.

В последние десятилетия семейное дело продолжили ее дети. Сын Саймон занял пост управляющего директора бутика Browns, а дочь Кэролайн — креативного директора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в начале апреля из жизни ушел итальянский дизайнер и основатель Diesel Адриано Гольдшмидт. Модельер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его называли «крестным отцом джинсов» за то, что он превратил рабочую одежду в искусство.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео