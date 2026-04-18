Умерла основательница бутика Browns Джоан Берштейн

На 101-м году жизни скончалась основательница лондонского бутика Browns Джоан Берштейн. О смерти сообщили ее дети, передает Vogue Business.

Джоан открыла бутик Browns вместе с мужем Сидни Берштейн в 1970 году. За вклад в индустрию моды в 2006 году она даже была удостоена ордена Британской империи.

Главная особенность Берштейн — чутье на таланты, поэтому она первой привезла в Лондон такие бренды, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan и Missoni.

В последние десятилетия семейное дело продолжили ее дети. Сын Саймон занял пост управляющего директора бутика Browns, а дочь Кэролайн — креативного директора.

