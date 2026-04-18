«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Актеру неважно, какая у него будет роль, главное — прочувствовать атмосферу Голливуда.

Сергей Городничий мечтает сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

Российский актер Сергей Городничий стал лауреатом премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за роль лейтенанта танковых войск в сериале «Ландыши». Артист признался корреспонденту 5-tv.ru, что теперь перед ним стоит цель — попасть на съемочную площадку к американскому режиссеру Квентину Тарантино.

«У меня есть мечта сняться в десятом фильме Квентина Тарантино. Какая это будет роль — неважно, просто хочется прикоснуться к этому миру, к этой атмосфере, потому что это его последний фильм. Надеюсь, что мне удастся очутиться на площадке», — поделился Городничий.

Актер отметил, что премия «Аванс» стала для него подтверждением правильного выбора профессии. Сергей поблагодарил режиссера сериала «Ландыши» Александра Карпеловского за творческий симбиоз, благодаря которому ему удалось добиться награды.

«Я благодарен нашему режиссеру — Александру Карпеловскому, с которым у нас произошел симбиоз, и благодаря которому у меня получилась эта роль, так что эта награда отчасти и его», — сказал артист.

По сюжету сериала «Ландыши» военный из Вологды Леха Данилин, которого сыграл Сергей Городничий, влюбляется в девушку Катю. Ему постоянно предстоит защищать ее то от хулиганов, то от преследования опекуна. Но во втором сезоне все изменится. Теперь ей нужно спасти Леху, который пропал на фронте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время съемок второго сезона сериала Сергей повредил колено. Но, несмотря на травму, он продолжил работу.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео