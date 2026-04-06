Умер основатель Diesel Адриано Гольдшмидт

Светлана Стофорандова Журналист

Дизайнера называли «крестным отцом джинсов» за то, что он превратил рабочую одежду в искусство.

Из-за чего умер дизайнер Адриано Гольдшмидт

Фото: Скриншот с сайта: YouTube/adrianogold

В возрасте 82 лет умер итальянский дизайнер и основатель Diesel Адриано Гольдшмидт. Об этом сообщило издание WWD.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым модельер долгое время боролся.

Адриано родился в 1944 году в итальянском Триесте. Его семья пережила непростые времена, лишившись имущества во время войны. В дизайн он пришел в 70-х годах, а его первым серьезным проектом стал джинсовый бренд Daily Blue. Спустя десять лет, в 1984 году, Гольдшмидт основал компанию Genius Group, которая объединила бренды Diesel и Replay.

Модельера называют «крестным отцом джинсов», потому что он превратил обычную рабочую одежду в премиальный продукт. В 2000-х годах Адриано запустил в Лос-Анджелесе марку AG Adriano Goldschmied, окончательно закрепив за джинсами статус «высокой моды». За свою жизнь дизайнер успел посотрудничать с такими знаменитыми брендами, как Chloé и Gap.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19 января умер итальянский модельер Валентино Гаравани. Основатель модного дома Valentino скончался на 94-м году жизни в своей резиденции в Риме.

