Реклама у блогера обернулась обманом: москвичка лишилась шести тысяч долларов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Злоумышленники представились именем блогера Надин Серовски.

Москвичка перевела мошенникам шесть тысяч долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москвичка перевела мошенникам шесть тысяч долларов за рекламу у блогера

Жительница Москвы стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести рекламу у популярного блогера Надин Серовски. В результате аферы девушка потеряла шесть тысяч долларов — почти полмиллиона рублей. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

Анна ведет собственный блог и ранее уже сотрудничала с наставником и коучем по имени Раян Ахмедьянов. Причин сомневаться в его предложениях у нее не возникло.

Спустя некоторое время в мессенджере появился новый чат с участием якобы того же Раяна. Собеседник предложил организовать рекламную кампанию у крупных блогеров. Из предложенных вариантов Анна остановилась на блогере Надин Серовски.

Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник отправлял сгенерированные нейросетью голосовые сообщения, видеокружки, интересовался делами и самочувствием девушки. Позже он подключил к общению других якобы помощников и участников своей команды, которым необходимо было перевести деньги для организации размещения рекламы.

Полагая, что оплачивает продвижение своего аккаунта, москвичка перечислила несколькими переводами в общей сложности шесть тысяч долларов. После этого Анна связалась с настоящим Раяном и выяснила, что тот не создавал никаких новых чатов и не вел с ней переписку.

Осознав, что стала жертвой тщательно продуманной схемы, девушка попыталась выйти на связь со злоумышленниками, однако они перестали отвечать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
«Никогда не стремились»: посол Ирана опроверг планы по созданию ядерного оружия
19:53
На ПМЭФ обсудили помощь российским компаниям в реализации проектов в Африке
19:44
«Роскосмос» рассматривает частные российские компании в качестве партнеров
19:43
Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией
19:41
Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
19:24
В России направят миллиарды на новые мощности по переработке мусора

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео