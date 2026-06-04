Реклама у блогера обернулась обманом: москвичка лишилась шести тысяч долларов

Злоумышленники представились именем блогера Надин Серовски.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Москвичка перевела мошенникам шесть тысяч долларов за рекламу у блогера
Жительница Москвы стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести рекламу у популярного блогера Надин Серовски. В результате аферы девушка потеряла шесть тысяч долларов — почти полмиллиона рублей. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.
Анна ведет собственный блог и ранее уже сотрудничала с наставником и коучем по имени Раян Ахмедьянов. Причин сомневаться в его предложениях у нее не возникло.
Спустя некоторое время в мессенджере появился новый чат с участием якобы того же Раяна. Собеседник предложил организовать рекламную кампанию у крупных блогеров. Из предложенных вариантов Анна остановилась на блогере Надин Серовски.
Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник отправлял сгенерированные нейросетью голосовые сообщения, видеокружки, интересовался делами и самочувствием девушки. Позже он подключил к общению других якобы помощников и участников своей команды, которым необходимо было перевести деньги для организации размещения рекламы.
Полагая, что оплачивает продвижение своего аккаунта, москвичка перечислила несколькими переводами в общей сложности шесть тысяч долларов. После этого Анна связалась с настоящим Раяном и выяснила, что тот не создавал никаких новых чатов и не вел с ней переписку.
Осознав, что стала жертвой тщательно продуманной схемы, девушка попыталась выйти на связь со злоумышленниками, однако они перестали отвечать.
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