Козлов: в РФ в 2025 году было обнаружено более восьми тысяч незаконных свалок

В России в прошлом году обнаружили более восьми тысяч несанкционированных свалок. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что такие объекты сильно различаются по масштабу — от небольших стихийных скоплений отходов до крупных полигонов. Наибольшее количество подобных свалок зафиксировано в Краснодарском крае и Оренбургской области.

По словам министра, по поручению президента России Владимира Путина государство уделяет особое внимание ликвидации крупных объектов накопленного экологического ущерба, которые могут представлять угрозу для здоровья людей. Федеральный центр, подчеркнул Козлов, готов оказывать регионам как финансовую, так и экспертную поддержку.

В качестве примера он привел ситуацию с полигоном «Красный Бор» в Ленинградской области, куда десятилетиями свозили промышленные отходы. Министр подчеркнул, что особое внимание к объекту связано с риском попадания загрязнений в Финский залив, что могло бы привести к серьезной экологической угрозе.

«Государство обратило внимание на это, потому что эти отходы ни в коей мере не могли попасть в залив — иначе была бы чрезвычайная ситуация», — подчеркнул он.

Козлов рассказал, что для решения проблемы были выделены средства, выбрана специализированная компания, проведены работы по изоляции опасных отходов от водоема и создана инфраструктура для их последующей утилизации. В настоящее время процесс переработки уже запущен.

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