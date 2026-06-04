Украинский след и криминал: появились новые детали пропажи семьи Усольцевых

Исследователь Дегтерев: Усольцевы могли стать жертвами украинских мошенников

История исчезновения семьи Усольцевых стала одной из самых загадочных в России за последние годы. 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года.

В тот день семья отправилась в небольшое путешествие к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и больше не вернулась. Машина Усольцевых осталась стоять на окраине поселка.

Сначала исчезновение выглядело как возможная трагедия на туристическом маршруте. Семья ушла в лес, с ними была собака корги. По данным СМИ, с собой у Усольцевых были два небольших рюкзака.

Погода в день пропажи резко испортилась: температура упала примерно до четырех градусов градусов, начался дождь, а затем снег. Последний радиосигнал от телефона Сергея Усольцева зафиксировали вечером того же дня в семи километрах от поселка Кутурчин.

Спустя месяцы бесплодных поисков Усольцевых всплывают пугающие детали. Исследователь Валентин Дегтерев выдвинул новую версию: семья могла стать жертвой преступления, спланированного украинскими мошенниками. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Криминальный след на туристической тропе

Исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru выдвинул версию, согласно которой Сергей Усольцев стал целью вымогателей, возможно, управляемых из украинских кол-центров. По его мнению, глава семейства мог отправиться в глухую местность для передачи крупной суммы денег шантажистам.

«У меня сложилось крайне нехорошее впечатление, что исчезновение Усольцевых действительно связано с жестким криминалом», — подчеркнул Дегтерев.

Сценарий, озвученный им, строится вокруг нескольких странностей. Исследователь обратил внимание на выбор места отдыха и деньги, которые были обнаружены в автомобиле семьи. Речь идет о 300 тысячах рублей, хотя ранее в СМИ называлась сумма 600 тысяч рублей.

«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу „Геосфера“. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. А он едет туда, где нет ничего интересного, берет с собой жену, дочь, собаку. И самое интересное — берет крупную сумму денег», — заявил Дегтерев.

По версии исследователя, Усольцев мог ехать не просто отдыхать, а на встречу с вымогателями.

Его также насторожил факт того, что Усольцев звонил своему пасынку Даниле Баталову прямо перед роковой поездкой. По словам Дегтерева, вопрос отца был лаконичен и тревожен: «Есть ли у тебя деньги?»

Что известно о последнем маршруте

Супруги с дочерью пропали в районе поселка Кутурчин, отправившись по туристическому маршруту в сторону урочища Буратинка, 28 сентября 2025 года. Изначально они планировали идти с группой туристов и местным проводником, но группа отказалась от похода из-за ухудшения погоды.

После этого Усольцевы решили отправиться самостоятельно.

Эта деталь стала одной из ключевых в версии о несчастном случае. Если погода действительно начала резко портиться, а семья ушла в лес без полноценной группы и проводника, даже короткая прогулка могла стать опасной.

Тайга в Красноярском крае способна быстро дезориентировать человека: плотный лес, сложный рельеф, отсутствие устойчивой связи и похолодание резко снижают шансы выбраться самостоятельно.

В то же время сторонники криминальной версии считают, что самостоятельный выход на маршрут мог быть не случайностью.

Почему турбаза «Геосфера» попала в центр внимания

Перед исчезновением Усольцевы провели ночь с 27 на 28 сентября на турбазе «Геосфера» в поселке Кутурчин. Позднее СМИ обращали внимание, что в этой местности была и другая база. Однако там, по словам менеджера, нельзя было проживать с животными.

Усольцевы же путешествовали с корги, поэтому выбор «Геосферы» мог объясняться именно этим обстоятельством.

Тем не менее название базы стало регулярно всплывать в обсуждениях дела. Одни считают, что это была обычная точка ночевки перед прогулкой.

Другие видят в выборе места одну из странностей: почему предприниматель с семьей отправился именно туда, если поездка якобы была обычным отдыхом.

Поиски без следов

После пропажи семьи начались масштабные поиски. В них участвовали спасатели, полиция, волонтеры, местные жители. Район обследовали с земли и с воздуха, но за месяцы поисков не нашли ни членов семьи, ни собаку, ни убедительные следы их маршрута.

Отсутствие находок стало одной из главных загадок дела. В подобных случаях поисковики обычно рассчитывают хотя бы на косвенные следы: вещи, обрывки одежды, следы стоянки, останки, ошейник животного. Но история Усольцевых пока не дала даже таких зацепок.

Именно поэтому дело обросло множеством версий: от гибели в тайге до добровольного исчезновения, нападения диких зверей, побега за границу или преступления.

Последний сигнал телефона

Отдельный пласт обсуждений связан с телефонами. По данным СМИ, последний радиосигнал от телефона Сергея Усольцева был зафиксирован вечером 28 сентября в семи километрах от Кутурчина.

Позднее появлялись сообщения о якобы новой активности телефонов семьи, что вызвало очередную волну обсуждений и надежд.

Дегтерев в беседе с aif.ru предположил, что если преступники избавились от тел, а затем отнесли телефон в другое место, это могло бы объяснить, почему поиски в окрестностях Кутурчина не дали результата.

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить. Если допустить, что преступники избавились от тел, а затем отнесли телефон в другую локацию, это объясняет, почему многодневные поиски до сих пор не дали результата», — рассказал исследователь.

Версия о несчастном случае

Самая понятная и, вероятно, первая версия — трагическая случайность. Семья могла потеряться, сбиться с маршрута, попасть в непогоду, замерзнуть или получить травму. Наличие маленького ребенка и собаки могло осложнить передвижение.

Тайга опасна тем, что человек быстро теряет ориентиры. Плохая погода ухудшает видимость, одежда промокает, температура падает, а силы заканчиваются. Даже если рядом с поселком остается всего несколько километров, в лесу это расстояние может стать непреодолимым.

Однако против этой версии играет отсутствие следов. Если семья погибла в районе маршрута, почему за месяцы поисков не удалось найти ни вещей, ни останков, ни следов собаки? Ответ может быть в сложности местности, но для родственников и общественности такая неопределенность выглядит пугающе.

Версия о добровольном исчезновении

Среди обсуждавшихся версий была и возможность того, что семья могла скрыться сознательно. В СМИ писали о разных слухах, включая предположения о побеге за границу.

Также aif.ru публиковал материалы, где знакомые вспоминали, что Ирина Усольцева якобы уже исчезала раньше, уезжала в Индию и жила в ашраме, а позднее вместе с Сергеем скрывалась в Таиланде.

При этом, машина семьи осталась у поселка, а загранпаспорта были обнаружены среди вещей.

Такие детали делают историю еще более запутанной: каждая версия получает аргументы «за», но ни одна не объясняет все обстоятельства.

Версия о деловой встрече

Еще одна линия обсуждений связана с бизнесом Сергея Усольцева и возможной деловой целью поездки. Территория, где пропала семья, связана с частными владениями бывших бизнес-партнеров Усольцева. Это наводило некоторых комментаторов на мысль, что поездка могла быть не только туристической.

Мог ли Усольцев ехать не отдыхать, а на встречу? Были ли у него конфликты, долги или обязательства? Мог ли кто-то знать его маршрут заранее? Однако и здесь нет ответов.

Что говорит следствие

После обращения знакомого семьи в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о пропаже. В Следственном комитете не исключили криминальную версию исчезновения.

При этом само по себе рассмотрение такого сценария не означает, что преступление доказано. В подобных делах следствие обычно проверяет сразу несколько направлений.

Поиски возобновили

Следственный комитет 4 июня инициировал дополнительные поисковые мероприятия в Красноярском крае.

К операции привлекут около 80 человек, в том числе опытных криминалистов. Также к мероприятиям присоединятся спасатели, силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры.

Специалисты заранее определили приоритетные зоны для обследования. Основные работы развернутся на пеших тропах, ведущих к Кутурчинскому Белогорью.

В поисках будут использовать беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику.

Новый этап поисковой операции рассчитан на пять дней. Активная фаза работ в лесу должна завершиться к 13:00 по местному времени 9 июня.

На период мероприятий зону поисков полностью закроют для посторонних граждан.

За прошедшие месяцы поисковики обследовали более 40 квадратных километров леса и около 500 километров дорог, однако видимых результатов это не принесло.

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