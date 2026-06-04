«Круг замкнулся»: Лавров о противоречии в позиции США по переговорам с Россией
Главным условием Москвы остается ответственное продвижение инициативы, зафиксированной в Анкоридже, со стороны самих авторов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Лавров: США противоречат себе в позиции по переговорам с Россией
Позиция Москвы по предложению США относительно переговоров по Украине, зафиксированная в Анкоридже, остается прежней. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Полное интервью читайте на сайте «Известий» в 00:01.
По словам главы МИД России, главным условием остается ответственное продвижение этой инициативы со стороны самих авторов. Пока США проявляют непоследовательность в этом аспекте отношений.
«Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже, остается неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно», — отметил Лавров.
Также министр обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который, выступая в конгрессе, заявил, что Вашингтон не может выступать посредником, поскольку поддерживает Украину, в том числе поставками вооружений. Лавров назвал такую позицию противоречивой.
«Ну, вот круг замкнулся, получается», — сказал глава МИД России.
До этого, как сообщал 5-tv.ru, в конгрессе США заявили, что отказ от переговоров с Россией стал бы ошибкой. В свою очередь Рубио говорил о важности сохранения дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. По его словам, диалог между двумя странами необходим вне зависимости от того, как стороны оценивают политику друг друга.
Госсекретарь США также отмечал, что Вашингтону необходимо учитывать наличие у России одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Кроме того, Рубио допустил, что после урегулирования конфликта на Украине отношения США и России могут улучшиться.
Саммит Россия — США на Аляске прошел 15 августа 2025 года в Анкоридже. Встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была посвящена поиску путей завершения российско-украинского конфликта.
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