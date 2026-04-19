В Китае робот пробежал полумарафон и побил мировой рекорд человека

Дарья Бруданова

Андроид справился с поставленной задачей за 50 минут.

В Пекине китайский робот «Молния» одержал победу в полумарафоне. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Харченко.

По его словам, три часа бега — тяжелое испытание даже для настоящих спортсменов.

«Многим роботам оно оказалось не под силу — подводят батареи. А за каждую замену аккумуляторов роботу начисляют штрафные десять минут», — уточнил Денис Харченко.

По данным издания Reuters, в соревновании приняли участие более 300 машин. В итоге победу в марафоне одержал робот-гуманоид «Молния». Он пробежал дистанцию за 50 минут и 26 секунд. Ему удалось не только лучше всех представленных андроидов справиться с поставленной задачей, но и побить рекорд человека. Речь о достижении Джейкоба Киплимо из Уганды, который в прошлом году на турнире в Барселоне пробежал ту же дистанцию за 56 минут и 42 секунды.

Ранее 5-tv.ru писал, что человекоподобный робот спас Варшаву от кабанов. Адроид по имени Эдвард стал настоящим героев польских соцсетей. Инцидент произошел на одной из парковок польской столицы, где животные мешали местным жителям. На кадрах видеозаписи, которая быстро стала вирусной, видно, как робот с рюкзаком за спиной преследует группу лесных гостей, заставляя их отступить обратно в лес.

