В Китае робот пробежал полумарафон и побил мировой рекорд человека

В Пекине китайский робот «Молния» одержал победу в полумарафоне. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Харченко.

По его словам, три часа бега — тяжелое испытание даже для настоящих спортсменов.

«Многим роботам оно оказалось не под силу — подводят батареи. А за каждую замену аккумуляторов роботу начисляют штрафные десять минут», — уточнил Денис Харченко.

По данным издания Reuters, в соревновании приняли участие более 300 машин. В итоге победу в марафоне одержал робот-гуманоид «Молния». Он пробежал дистанцию за 50 минут и 26 секунд. Ему удалось не только лучше всех представленных андроидов справиться с поставленной задачей, но и побить рекорд человека. Речь о достижении Джейкоба Киплимо из Уганды, который в прошлом году на турнире в Барселоне пробежал ту же дистанцию за 56 минут и 42 секунды.

