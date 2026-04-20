В Одинцово 38 детей отравились в детском саду

В детском саду № 23 в Одинцово зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции у воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.

«Острая кишечная инфекция подтверждена у 38 воспитанников детского сада № 23 в Одинцово. Восемь из них госпитализированы, у двоих подтвержден сальмонеллез. Один ребенок уже выписан», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Сразу после первых обращений родителей специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

В рамках проверки были обследованы помещения учреждения и пищеблок. Эксперты отобрали пробы воды и продуктов, а также смывы с поверхностей оборудования и посуды. Дополнительно проведены лабораторные исследования сотрудников.

По информации администрации, питание в детском саду организует муниципальное предприятие «Доброе кафе». У работников пищеблока отклонений по результатам анализов не выявлено, нарушений в системе производственного контроля на данный момент также не зафиксировано.

В учреждении провели полную дезинфекцию. По предписанию надзорного ведомства работа групп была временно приостановлена до стабилизации эпидемиологической обстановки. С 20 апреля детский сад возобновил деятельность в штатном режиме. Введен усиленный утренний фильтр: дети допускаются в группы только при наличии медицинской справки.

Ситуация остается на контроле профильных служб. Окончательные выводы о причинах распространения инфекции будут сделаны по итогам расследования Роспотребнадзора.

Ранее, 16 апреля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По версии следствия, первые случаи заболевания были зафиксированы 9 апреля, когда за медицинской помощью обратились 27 детей в возрасте от двух до семи лет с симптомами кишечной инфекции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.