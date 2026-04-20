Безбедная старость: в каком возрасте лучше всего начать откладывать на пенсию

Экономист Горелкина: пенсионные накопления лучше начать откладывать в 25 лет

Оптимальным периодом для начала формирования личных пенсионных накоплений считается возраст от 25 до 30 лет. Об этом Lenta.ru сообщила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

По словам экономиста, ключевым фактором успеха является длительность работы инвестиций. Горелкина пояснила, что средства, инвестированные в 25 лет, могут работать в течение 35–40 лет, тогда как при начале накоплений в 45 лет этот срок сокращается до 15–20 лет.

«Разница в итоговой сумме при одинаковом ежемесячном взносе получается кратная. Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15 процентов дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25 процентов», — отметила Горелкина

Специалист также подчеркнула важность программы долгосрочных сбережений, которая позволяет получить дополнительный миллион рублей даже при небольших взносах в две-три тысячи рублей ежемесячно. Экономист добавила, что государство готово удваивать взносы граждан при условии, что их ежемесячный доход не превышает 80 тысяч рублей.

При более высоких заработках пропорция софинансирования снижается до 50 или 25 копеек на каждый вложенный рубль, а предельный размер ежегодной доплаты от властей ограничен 36 тысячами рублей. Специалист уточнила, что накопления подлежат страхованию на сумму до 2,8 миллиона рублей, а также позволяют оформить налоговый вычет с взносов.

По ее словам, в качестве консервативной части портфеля можно дополнительно рассматривать индивидуальный инвестиционный счет и облигации федерального займа, особенно тем, кто начинает инвестировать после 45 лет.

Основной преградой для россиян эксперт назвала ожидание «подходящего момента», напомнив, что строгая дисциплина важнее размера разового взноса.

