Гибель актера и его жены в Подмосковье: что известно

СК возбудил уголовное дело в связи со смертью супругов в Мытищах

В ночь на 19 апреля из квартиры, где обнаружили тела погибших супругов, доносились крики. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали убийства супругов в Мытищах в доме на Воровской улице. По информации источника 5-tv.ru, жертвами стали актер местного театра Владислав Бенграф и его жена Евгения.

«По предварительным данным, в ночные часы из квартиры доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами», — уточнила Ольга Врадий.

По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь в квартиру оказалась запертой изнутри. После того как МЧС вскрыли ее, то в помещении были обнаружены два тела с колотыми ранами.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство». С места происшествия изъяты все ножи. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе исследование холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

