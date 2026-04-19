Гибель актера и его жены в Подмосковье: что известно

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 171 0

Тела нашли в запертой изнутри квартире.

СК возбудил уголовное дело в связи со смертью супругов в Мытищах

В ночь на 19 апреля из квартиры, где обнаружили тела погибших супругов, доносились крики. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали убийства супругов в Мытищах в доме на Воровской улице. По информации источника 5-tv.ru, жертвами стали актер местного театра Владислав Бенграф и его жена Евгения.

«По предварительным данным, в ночные часы из квартиры доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами», — уточнила Ольга Врадий.

По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь в квартиру оказалась запертой изнутри. После того как МЧС вскрыли ее, то в помещении были обнаружены два тела с колотыми ранами.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство». С места происшествия изъяты все ножи. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе исследование холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео