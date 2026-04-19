ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины

Дарья Бруданова Журналист

Также были уничтожены пункты дислокации ВСУ.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, которые боевики киевского режима использовали в своих интересах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в операции были задействованы разные рода войск. Так, удары по предприятиям противника осуществлялись, в том числе, и с помощью БПЛА.

Кроме того, российские военные уничтожили места подготовки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к россиянам и заявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите ДНР и ЛНР. Главными ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов двух республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала. Поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ОПК Украины. Об тоже сообщали в Минобороны. Тогда были уничтожены заводы, которые поставляли оружие и технику.

