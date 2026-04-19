В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Информация о пострадавших уточняется.

В цирке Ростова-на-Дону тигр выскочил к зрителям

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Все началось с рухнувшей защитной сетки, зверь испугался, перепрыгнул ограждение и направился к гостям. Люди в панике повскакивали со своих мест.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье женщина закидала петардами тигра, который ночью пробрался на ее участок. По словам пострадавшей, хищник хотел утащить ее собак, но столкнулся с вооруженной хозяйкой дома.

Проблема с хищниками актуальна в этом районе, жители неоднократно жаловались на них. В прошлый раз власти утверждали, что тигра, который мешал спокойствию, отловили. Однако женщина уверена, что именно это животное уже приходило к ней во двор. На это указывает состояние хищника — он сильно хромает.

