Вкус солнца: топ-3 вкусных и полезных продуктов из одуванчика

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

Что можно приготовить из маленького желтого цветка в сезон его цветения?

Топ продуктов из одуванчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Из одуванчика можно приготовить вино, варенье и чай

В России пришла пора цветения одуванчиков. Для далеких от ботаники людей это лишь бесполезный сорняк, однако в действительности одуванчик богат витаминами и другими ценными микроэлементами. Если правильно его приготовить, можно получить по-настоящему целебный продукт. О пользе маленького желтого цветка — в материале URA.RU.

Витамины, кальций и инулин: чем богат одуванчик

Одуванчик насыщен витаминами A, C, K и группы B, а также железом, калием, кальцием, марганцем и инулином. Эти компоненты полезны для иммунитета и пищеварения, а также имеют желчегонный эффект, помогают очистить организм, улучшить аппетит и работу печени.

Варенье из одуванчиков

В сезон цветения одуванчика среди хозяек очень популярен рецепт варенья из его цветков. Следует собрать 300–400 головок без стеблей, залить одним литром чистой воды, прокипятить 10–15 минут и процедить. Затем — добавить килограмм сахара и сок лимона, а потом варить, пока не загустеет, в конце разлив по стерильным банкам. Готовое варенье — хранить в прохладном месте. Использовать его стоит при простудах в качестве общеукрепляющего средства.

Вино из одуванчиков: домашний рецепт

Другой популярный продукт из одуванчиков — традиционное золотистое вино с горьковатым вкусом. Следует взять 100–500 цветков на три-пять литров воды. Залить заготовку кипятком, дать 24 часа настояться и процедить. Смешать с сахаром, лимонами, апельсинами и изюмом или дрожжами для брожения. Бродить оно будет от одной до двух недель под гидрозатвором, затем его необходимо выдержать до готовности.

Заготовка из корня одуванчика

Корни одуванчика заготавливают ранней весной или осенью. После извлечения из-под земли их очищают, сушат и измельчают, а затем заваривают, как чай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие фрукты и овощи нужно смешивать для максимальной пользы.

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