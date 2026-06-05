Прокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении детей в лагере «Зарница»

Сотрудники прокуратуры Тверской области контролируют ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного о массовом заболевании детей в лагере «Зарница» Ржевского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАКС.

Дело возбудили по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства, в том числе при организации питания в детском лагере, добавили в ведомстве.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что следователи также осмотрели помещения в лагере. В рамках проверок были отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для лабораторных исследований.

Кроме того, ведутся допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Предварительно установлено, что 4 июня 14 детей из детского лагеря «Зарница» были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших от отравления в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. 59 пострадавших проходят лечение в стационаре, еще 11 человек восстанавливают здоровье амбулаторно.

31 мая более 30 человек, в том числе дети, обратились в медицинские учреждения Пятигорска после посещения одного и того же кафе. Некоторые были госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция». Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание. Следователи проводят проверку, из кафе изъяты образцы для экспертиз.

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