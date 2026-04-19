«Живем не в советские годы!» — Шаляпин о плате за выступления на День Победы

Дарья Корзина
Вместе с тем певец допустил возможность бесплатного концерта для ветеранов.

Обязаны ли артисты выступать бесплатно на 9 Мая — Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин заявил, что артисты должны получать за выступления деньги, даже если речь идет о концертах на 9 Мая. Об этом он сообщил в беседе с изданием Абзац.

«Друзья, давайте так. Мы живем не в советские годы! Мне же в магазине ничего бесплатно никто не дает. Соответственно, я должен тоже получать за свой труд деньги — и неважно где», — отметил артист.

По словам Шаляпина, участие в благотворительных мероприятиях должно оставаться добровольным решением, а не обязанностью.

«Есть какие-то благотворительные истории. Это да, я согласен. Но это нельзя превращать в „вы должны“. Как-то странно, все время из артистов пытаются сделать каких-то… Мы устаем, мы все с приветом уже», — добавил шоумен.

Артист также рассказал, что уже имеет опыт участия в подобных инициативах, включая выступления в медицинских учреждениях и хосписах.

Возвращаясь к теме концертов на 9 Мая, певец сообщил, что на данный момент запланированных выступлений на День Победы у него нет. Вместе с тем он допустил возможность бесплатного выступления перед ветеранами при определенных условиях.

В частности, он отметил, что готов участвовать в мероприятиях, если уверен, что они носят социальный характер и не предполагают коммерческой выгоды со стороны организаторов. В случаях, когда возникают сомнения в их добросовестности, Шаляпин предпочитает отказываться от участия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин выступил в поддержку ограничения работы зарубежных мессенджеров и мер по защите информационного суверенитета страны.

