Ключевые цитаты из выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) транслируются на цифровых экранах и уличных медиафасадах холдинга MAER по всей России.

За три дня их увидят более десяти миллионов человек.

Президент России Владимир Путин 5 мая выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), главной темой которого стала формула «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В своей речи глава государства говорил о мировой борьбе за суверенитет, возвращении иностранных компаний в Россию, оборонных разработках, отношениях с США и целях нашей страны в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мировые СМИ анализировали речь Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Одной из самых заметных тем для иностранных изданий стал ответ Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского. Bloomberg и Daily Express обратили внимание на то, что российский президент не увидел оснований для личной встречи с лидером Украины.

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