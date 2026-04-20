МФО начали навязывать клиентам расклады Таро и гороскопы при оформлении займов

Борис Сатаров
Россияне все чаще жалуются на нестандартные дополнительные услуги.

Какие услуги навязывают МФО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Микрофинансовые организации в России все активнее навязывают заемщикам не только привычные страховки и юридические консультации, но и эзотерические сервисы. Как рассказал «Известиям» финансовый уполномоченный Юрий Воронин, клиентам предлагают расклады Таро, гороскопы, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств и даже обучение финансовой грамотности.

Дополнительные услуги могут оформляться при выдаче займа, его продлении и даже при погашении. При этом большинство заемщиков не доходят до финомбудсмена за защитой своих прав, поэтому официальных жалоб не так много.

По данным Центробанка, в 2025 году доля обращений на допуслуги составила почти 15% от всех жалоб на МФО, а их общее число выросло на 20% — до шести тысяч. Чаще всего речь идет о навязывании страховок, юридических консультаций и сервисов вроде «кредитного рейтинга». В Банке России отмечают, что количество жалоб на навязывание снижается благодаря контролю, но растут требования вернуть деньги за ненужные услуги. Готовится новый стандарт защиты прав клиентов МФО.

Рынок МФО переживает не лучшие времена: с марта 2026 года введена обязательная биометрическая идентификация, с апреля максимальная переплата по займам ограничена 100%. В 2025 году у 53% организаций рентабельность была околонулевой или отрицательной, треть компаний завершила год с убытком, а рынок покинули около 60 игроков. В таких условиях компании ищут новые источники дохода, особенно активно — в отношении людей с высокой долговой нагрузкой и низкой финансовой грамотностью.

Эксперты советуют внимательно читать договоры, помнить о праве отказаться от допуслуги в течение 30 дней, а при навязывании — сначала направить претензию в МФО, затем обратиться к финомбудсмену или в Банк России.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео