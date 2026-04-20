Свадьба в бегах: объявленный в розыск Гусейн Гасанов женился

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 133 0

Личность невесты мужчина предпочел скрыть, но внимательные подписчики смогли рассмотреть ее внешность.

Кто стал женой Гусейна Гасанова

Фото: Instagram*/gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов женился

Скандально известный блогер Гусейн Гасанов, которого российские правоохранительные органы объявили в розыск, женился. Фотографии со свадьбы он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Лицо своей избранницы Гасанов решил оставить в секрете, закрыв его на снимках смайликом. Однако внимательные подписчики смогли разглядеть внешность девушки в отражении зеркального стола. Личность супруги блогера все же пока остается загадкой.

Гасанов покинул страну еще в феврале прошлого года. Его подозревают в отмывании более 170 миллионов рублей. Чертановский суд заочно арестовал блогера и объявил сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помимо основного уголовного дела за Гусейном Гасановым числится долг по линии индивидуального предпринимательства (ИП) — более 60 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

