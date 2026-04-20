Дорогое похмелье: женщина выпила 14 рюмок текилы и получила денежную компенсацию

Sky News: женщина выпила 14 рюмок текилы и получила денежную компенсацию

В США суд присяжных обязал круизную компанию выплатить компенсацию пассажирке, которая получила травмы после употребления 14 порций текилы. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел на борту лайнера Carnival Radiance, где 45-летняя медицинская сестра проводила отпуск. Пострадавшая воспользовалась услугой безлимитного доступа к спиртному и в течение девяти часов заказывала крепкий алкоголь.

В результате сильного опьянения женщина потеряла равновесие на лестнице. Падение привело к сотрясению мозга, серьезным ушибам и повреждению спины.

Позже сотрудники судна обнаружили ее в бессознательном состоянии в технической зоне, куда доступ пассажирам был запрещен.

Судебное разбирательство завершилось в пользу пострадавшей. Присяжные сочли, что организаторы круиза проявили халатность, не ограничив подачу напитков явно нетрезвому человеку.

В итоге медсестре была присуждена сумма в 300 тысяч долларов (около 26 миллионов рублей). Отмечается, что итоговая выплата превысила первоначальные требования женщины на 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

Правозащитник американки отметил, что этот случай наглядно демонстрирует риски системы «все включено». В таких случаях персонал заинтересован в чаевых и игнорирует нормы безопасности, поощряя опасное для здоровья потребление алкоголя.

Представители Carnival Radiance выразили категорическое несогласие с принятым решением и планируют подать апелляцию. В свою защиту компания заявила, что признаков критического опьянения у пассажирки не наблюдалось. Она не имела проблем с речью, не засыпала за барной стойкой и сохраняла координацию при перемещении по залу.

Несмотря на эти доводы, суд возложил основную ответственность на перевозчика.

Адвокат пострадавшей добавил, что хотя его подзащитная осознает собственную неосторожность, корпорации обязаны нести ответственность за последствия предоставления неограниченного доступа к спиртным напиткам.

