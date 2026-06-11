«Три кота» выпустили футбольную мобильную игру к Чемпионату мира

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Игроков ждут онлайн-матчи в компании Коржика, Карамельки и Компота.

Три кота выпустили футбольную игру к ЧМ-2026

Фото: Кадр из м/с «Три кота», 2015-2025 г.

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Популярный мультсериал «Три кота» обзавелся новой мобильной игрой — «Три Кота: Игра в Футбол», приуроченной к старту Чемпионата мира по футболу 2026. Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТС.

«Мы решили не упускать волну хайпа вокруг игры „Три кота: Хоккей Эло“ и сделать аналогичную игру, только с футболом, тем более, что с 11 июня начинается Чемпионат мира по футболу 2026, и внимание к этому виду спорта будет приковано в каждой семье», — поделился Алексей Козьяков, руководитель диджитал-отдела Департамента анимации и лицензирования СТС.

Новинка продолжает спортивное направление, начатое успешной хоккейной версией. Это динамичный настольный футбол с онлайн-матчами один на один и системой Elo-рейтинга.

Игроки могут сражаться с друзьями по коду приглашения, играть вдвоем на одном устройстве или тренироваться против ботов разного уровня сложности — от Новичка до Легенды. Каждая победа влияет на рейтинг, а каждая дуэль приближает к вершине глобальной таблицы лидеров.

Разработчики сохранили легкую и веселую атмосферу «Трех котов». В ближайшее время в игре стартует большой летний онлайн-чемпионат. Скачать приложение можно уже сейчас в AppStore и Rustore, вскоре игра появится и в Google Play.

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«Три кота» выпустили футбольную мобильную игру к Чемпионату мира

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