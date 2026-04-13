«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артем Чекалин — бывший муж блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) пришел в суд с тяжелым сердцем из-за детей и экс-супруги. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru перед заседанием.
«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.
Он уточнил, что пришел на заседание с чистой совестью, так как считает себя невиновным.
Адвокат мужчины Сергей Гуров в беседе с журналистами заявил, что их сторона рассчитывает на оправдательный приговор.
Артема Чекалина и его бывшую жену обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Это было реализовано при помощи поддельных документов. Данные средства они выручили с продажи фитнес-марафонов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в последнем слове на суде бывший супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 апр
- Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
- 11 апр
- Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
- 10 апр
- Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
- 6 апр
- Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве
- 27 мар
- Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
- 22 мар
- Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
- 18 мар
- Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
- 17 мар
- Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек
- 17 мар
- Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
- 17 мар
- Лерчек может избежать наказания после приговора
Читайте также
81%
Нашли ошибку?