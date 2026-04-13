«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором

Артем Чекалин перед судом попрощался с детьми

Артем Чекалин — бывший муж блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) пришел в суд с тяжелым сердцем из-за детей и экс-супруги. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru перед заседанием.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

Он уточнил, что пришел на заседание с чистой совестью, так как считает себя невиновным.

Адвокат мужчины Сергей Гуров в беседе с журналистами заявил, что их сторона рассчитывает на оправдательный приговор.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Артема Чекалина и его бывшую жену обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Это было реализовано при помощи поддельных документов. Данные средства они выручили с продажи фитнес-марафонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в последнем слове на суде бывший супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.