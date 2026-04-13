«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором

|
Александра Якимчук

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Артем Чекалин перед судом попрощался с детьми

Артем Чекалин — бывший муж блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) пришел в суд с тяжелым сердцем из-за детей и экс-супруги. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru перед заседанием.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

Он уточнил, что пришел на заседание с чистой совестью, так как считает себя невиновным.

Адвокат мужчины Сергей Гуров в беседе с журналистами заявил, что их сторона рассчитывает на оправдательный приговор.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Артема Чекалина и его бывшую жену обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Это было реализовано при помощи поддельных документов. Данные средства они выручили с продажи фитнес-марафонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в последнем слове на суде бывший супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

13 апр
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
11 апр
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
10 апр
Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
6 апр
Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве
27 мар
Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
22 мар
Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
18 мар
Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
17 мар
Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек
17 мар
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
17 мар
Лерчек может избежать наказания после приговора
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Младенца нашли мертвым в парке Тюмени
13:29
Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа
13:15
Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
13:05
Делала подтяжку рук: во время процедуры в частной клинике Москвы умерла женщина
12:52
В Барнауле появится новый асфальтобетонный завод
12:50
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором

Сейчас читают

Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Советский стандарт: в школы России предложили вернуть общественно полезный труд
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео